Полный текст решения ВСУ относительно жалобу доверенного лица В. Ющенко

Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины решила: жалобу Катеринчука Николая Дмитриевича, доверенного лица кандидата на пост Президента Украины Ющенко Виктора Андреевича в едином общегосударственном избирательном округе по выборам Президента Украины на решение бездеятельность Центральной избирательной комиссии удовлетворить частично.



Признать действия Центральной избирательной комиссии об установлении результатов повторного голосования по выборам Президента Украины от 24 ноября 2004 года неправомерными.



Постановление Центральной избирательной комиссии от 24 ноября 2004 года № 1264 о результатах выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины - отменить.



Постановление Центральной избирательной комиссии от 24 ноября 2004 года №1265 об обнародовании результатов выборов Президента Украины - отменить.



Обязать Центральную избирательную комиссию назначить повторное голосование по выборам Президента Украины в срок, установленный частью первой статьи 85 Закона Украины `О выборах Президента Украины`, исчисляя его с 5 декабря 2004 года, повторное голосование провести в порядке, установленном статьей 85 Закона Украины `О выборах Президента Украины`.



Удовлетворение остальных заявленных требования - отказать.



Решение окончательное и обжалованию не подлежит.



Все подписи Судей Судебной палаты.



Кроме того, Судебной палатой в адрес Верховной Рады, Президента Украины и генерального прокурора отправлено отдельное определение относительно нарушений, которые выяснены и установлены в ходе рассмотрения этого дела.



Судебное заседания объявляется закрытым.



Новый выбор 2004