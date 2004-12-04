Представитель Виктора Януковича Степан Гавриш считает решение Верховного Суда о переголосовании второго тура выборов `чисто политическим`
10:23, 04 декабря 2004Последние события
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`Мы предполагали такое решение, поэтому покинули зал заседания суда еще до оглашения вердикта`, – сказал он журналистам.
Данное политическое решение, по мнению С.Гавриша, является способом вывода страны из политического кризиса. Однако он не уверен, `станет ли оно таковым`.
С.Гавриш не исключает, что `стенка может снова пойти на стенку`. По его мнению, возможны и другие варианты, в том числе `легкая победа` Виктора Ющенко и `тяжелая победа` Виктора Януковича.
ЛигаБизнесИнформ
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