Представитель Виктора Януковича Степан Гавриш считает решение Верховного Суда о переголосовании второго тура выборов `чисто политическим`

`Мы предполагали такое решение, поэтому покинули зал заседания суда еще до оглашения вердикта`, – сказал он журналистам.



Данное политическое решение, по мнению С.Гавриша, является способом вывода страны из политического кризиса. Однако он не уверен, `станет ли оно таковым`.



С.Гавриш не исключает, что `стенка может снова пойти на стенку`. По его мнению, возможны и другие варианты, в том числе `легкая победа` Виктора Ющенко и `тяжелая победа` Виктора Януковича.



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