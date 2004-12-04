США поддерживают решение Верховного Суда Украины - заявление Госдепартамента
10:04, 04 декабря 2004Последние события
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Государственный департамент США поддерживает решение Верховного суда Украины, которым отменены результаты второго тура выборов Президента Украины 21 ноября.
`Мы приветствуем решение, сделанное Верховным судом, которое аннулирует результаты выборов 21 ноября из-за имевших место злоупотреблений и махинаций`, - сказал журналистам на брифинге в пятницу официальный представитель Госдепартамента Ричард БАУЧЕР. Об этом сообщает РИА `Новости`.
По словам Р.БАУЧЕРА, для США `является важным`, чтобы по решению высшего судебного органа Украины наступило `честное справедливое голосование, которое отображает волю украинского народа`.
УНИАН
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