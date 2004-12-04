Более 5 тысяч представителей оппозиции в Харькове пикетируют оперный театр, где сегодня должен начаться съезд советов

Более 5 тысяч представителей оппозиции в Харькове с утра пикетируют Оперный театр, где сегодня в 11.00 должен начаться съезд советов под девизом `За единую Украину!`, инициированный руководством области.



Как передает корреспондент УНИАН, член регионального Комитета национального спасения Иван ВАРЧЕНКО сообщил, что оппозиция выступает против политического манипулирования и против сохранения обанкротившейся власти за счет целостности Украины.



В то же время, возле Оперного театра собралось около 500 человек с символикой Виктора ЯНУКОВИЧА.



Как сообщал УНИАН, 2 декабря в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации сообщили, что 4 декабря в Харькове планируется проведение второй части всеукраинского съезда депутатов и государственных служащих разных уровней, который состоялся 28 ноября в Северодонецке. На форум приглашены депутаты из всех областей и представители областных госадминистраций, народные депутаты Украины. Приглашение направлено также Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ. Некоторые области уже сообщили, что не прибудут в Харьков на этот съезд.



Как известно, 28 ноября в Северодонецке Луганской области состоялся съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины при участии Виктора ЯНУКОВИЧА. На этом собрании раздавались призывы о нарушении суверенитета, территориальной целостности Украины, к ее расколу и образованию отдельных территориальных объединений, в частности, о создании на территории Украины юго-восточной автономии.



Генеральный прокурор Украины и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины



3 декабря активисты гражданской кампании `Пора!` провели пикетирование областного управления милиции, требуя `принять меры в отношении опасного сепаратиста и преступника КУШНАРЕВА`. В случае бездеятельности милиции активисты `Поры!` обещают сами `найти и обезвредить сепаратиста с помощью яиц, дегтя и перьев`.



УНИАН

