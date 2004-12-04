Жерар Депардье заявляет, что с нетерпением ждет победы Ющенко
10:38, 04 декабря 2004Последние события
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Известный французский актер Жерар ДЕПАРДЬЕ выступил в поддержку украинской оппозиции.
`Я с Украиной, с оппозиционными силами, которые борются за свою свободу и независимость`, – заявил Ж.ДЕПАРДЬЕ в прямом эфире `5-го канала`.
`Я буду с нетерпением ждать окончательной победы сторонников Виктора ЮЩЕНКО`, – сказал актер, сообщает пресс-служба Центрального штаба В.ЮЩЕНКО.
УНИАН
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