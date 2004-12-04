Жерар Депардье заявляет, что с нетерпением ждет победы Ющенко

Известный французский актер Жерар ДЕПАРДЬЕ выступил в поддержку украинской оппозиции.



`Я с Украиной, с оппозиционными силами, которые борются за свою свободу и независимость`, – заявил Ж.ДЕПАРДЬЕ в прямом эфире `5-го канала`.



`Я буду с нетерпением ждать окончательной победы сторонников Виктора ЮЩЕНКО`, – сказал актер, сообщает пресс-служба Центрального штаба В.ЮЩЕНКО.



УНИАН