Костенко считает, что `украинский народ выстрадал решение Верховного Суда на морозе`

`Украинский народ выстрадал решение Верховного Суда на морозе – своим неповиновением власти избиратель заставил всех думать о будущем этого государства`, - так прокомментировал в прямом эфире `Нового канала` решение Верховного Суда о назначении повторного второго тура выборов на 26 декабря народный депутат Украины, первый заместитель председателя фракции `Наша Украина`, член исполкома Комитета национального спасения, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, Ю.КОСТЕНКО приветствовал решение Верховного Суда и, назвав его `историческим`, подчеркнул, что оно открывает путь для будущего: `Судьи при принятии решения руководствовались силой закона, а не традиционным телефонным правом или законом силы, как это мы наблюдали на протяжении всех лет как коммунистического режима, так и посткоммунистического режима КУЧМЫ`.



По его убеждению, `если будут доказаны факты фальсификации, то, люди, причастные к этому процессу, будут нести ответственность`. `Мы будем требовать, чтобы все, кто пытался украсть у людей право избирать Президента, были привлечены к уголовной ответственности`, - заявил лидер УНП.



Анализируя мирный революционный процесс, лидер Украинской народной партии назвал его `еще незавершенным`. `Теперь ВР должна принимать те решения, которые обеспечат демократическое, прозрачное и честное переголосование`, - отметил он. В частности, 4 декабря, сказал Ю.КОСТЕНКО, `ВР должна принять соответствующие изменения в Закон о выборах Президента и запустить технологию подготовки к переголосованию, которая включает назначение нового состава ЦИК`.



УНИАН



