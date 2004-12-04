ТРЕБОВАНИЯМИ КОМИТЕТА НАЦИОНАЛЬНОГО СПАСЕНИЯ ОСТАЮТСЯ НЕМЕДЛЕННАЯ ОТСТАВКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНУКОВИЧА И НОВЫЙ СОСТАВ ЦИК - ЮЩЕНКО

Виктор ЮЩЕНКО подчеркнул, что требованиями Комитета национального спасения остаются немедленная отставка правительства Виктора ЯНУКОВИЧА и новый состав Центризбиркома. Об этом он заявил участникам акции общественного неповиновения вечером 3 декабря на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает пресс-служба Центрального штаба В.ЮЩЕНКО.



По его словам, пока эти условия не будут выполнены, `мы не имеем права сказать, что мы полностью контролируем нашу победу`.



В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что `ЦИК предала свой народ`. `Хотя там есть и честные люди, которые предостерегали о процессах, происходящих вокруг Центризбиркома. Те, кто сдержал свое слово и были членами ЦИК или государственными служащими, независимо от должности, мы помним ваши мужественные шаги и вашу работу во имя Украины!` - подчеркнул он.



`У нас начинается тяжелая работа по формированию правительства и мы хотим видеть миллионы людей в украинской власти. У нас впереди большая работа и большие успехи, потому что мы идем с добрыми намерениями`, - сказал В.ЮЩЕНКО.



УНИАН





