Варшава. 4 декабря. УНИАН. Президент Польши Александр КВАСНЕВСКИЙ приветствует решение Верховного Суда Украины, которым отменены результаты второго тура выборов Президента Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, он рад, что это решение позволит ввести разрешение острого политического кризиса в правовые рамки.



Также он выразил надежду, что Виктор ЯНУКОВИЧ не откажется от своих заявлений о верховенстве права для него лично и выполнит обещания, данные им в процессе переговоров относительно урегулирования послевыборной ситуации в Украине.



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