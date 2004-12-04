Еврокомиссия приветствует независимое решение Верховного СУда Украины о проведении голосования

Киев. 4 декабря. УНИАН. Еврокомиссия рассматривает возможные меры в поддержку выполнения требований ОБСЕ к демократическому избирательному процессу при проведении переголосования во втором туре выборов Президента Украины.



Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении еврокомиссара по внешним сношениям Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, передает РИА `Новости`.



Она приветствовала независимое решение Верховного Суда Украины о проведении переголосования и призвала все стороны конфликта совместными усилиями конструктивно содействовать проведению справедливых и прозрачных выборов.



Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2004 года Судебная палата в гражданских делах Верховного Суда Украины приняла решение о признании недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года №1264 `О результатах выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины`, которым ЦИК устанавливала объявление избранным Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными. Верховный Суд обязал ЦИК провести повторное голосование по выборам Президента Украины и направил в Верховную Раду Украины, Президенту Украины и Генеральной прокуратуре Украины постановление о нарушениях избирательного процесса, выявленных во время рассмотрения жалобы представителя Виктора ЮЩЕНКО.

