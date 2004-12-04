Ющенко призывает Кучму действовать в интересах нации

Леонид КУЧМА в самое тяжелое для страны время должен был бы извиниться перед людьми на Майдане и сделать шаги, соответствующие сегодняшней ситуации. Об этом подчеркнул Виктор ЮЩЕНКО вечером 3 декабря в выступлении перед участниками акции общественного неповиновения на Майдане Незалежности, сообщили в центральном штабе ЮЩЕНКО.



По словам В.ЮЩЕНКО, вместо этого `в самое трудное для страны время Леонид КУЧМА пошел советоваться не со своим народом`. `Он ищет ответа за пределами Украины`. `КУЧМА мог сказать те слова, которые говорит каждый Президент страны к своей нации. С извинениями, с соответствующими шагами, которые хотя бы в какой-то мере минимизировали ту ответственность, которая возложена на этого человека`, - подчеркнул В.ЮЩЕНКО. По его мнению, каждый день затягивания в принятии решения, в частности, по отставке ЦИК и юридической отставке правительства Виктора ЯНУКОВИЧА, `добавляет ответственности Президенту КУЧМЕ`.



`Мне бы очень хотелось, чтобы он понимал, что должен действовать эффективно в интересах своей нации и своего государства, но, к сожалению, этого не происходит`, - сказал лидер Коалиции `Сила народа`.



В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что Л.КУЧМА, не соблюдает подписанное им соглашение за `круглым столом`, одним из пунктов которого была выработка механизма по реализации завершения избирательного процесса. `Начиная с `Внуково` (аэропорт в Москве, где 2 декабря Л.КУЧМА встречался с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ – УНИАН), вместо того, чтобы говорить о переголосовании, он утверждает, что Украине нужны новые выборы`. `Это непонятная политическая ошибка`, – сказал В.ЮЩЕНКО.



УНИАН

