Наблюдатели от ПАСЕ будут следить за вторым туром выборов в Украине

Наблюдатели от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) будут следить за повторным проведением второго тура президентских выборов в Украине. Об этом сообщил председатель ПАСЕ Петер ШИДЕР, передает РИА `Новости`.



В его заявлении, текст которого распространила вечером 3 декабря страсбургская штаб-квартира Совета Европы, отмечается, что решение Верховного суда Украины о признании недействительными результатов второго тура выборов и проведении повторного голосования `свидетельствует: в поисках урегулирования политического кризиса возобладал закон`.



По мнению П.ШИДЕРА, повторное голосование, намеченное на 26 декабря, `даст украинскому народу новый шанс выразить свою волю и демократически избрать президента`.



Председатель ПАСЕ призвал украинские власти сделать все необходимое для того, чтобы выборы соответствовали стандартам Совета Европы, и не допускать тех манипуляций, которые были отмечены международной миссией наблюдателей в ходе предыдущего голосования.

