Начало `Съезда советов` в Харькове задерживается из-за неприбытия большинства делегатов

Начало `съезда советов` в Харькове задерживается. Как передает корреспондент УНИАН, сейчас зал Оперного театра, в котором 1500 мест, заполнен, приблизительно, на треть.



Как сообщили в оргкомитете съезда, на съезд прибыли представители 18 из 27 регионов Украины. Также в съезде принимают участие представители Генеральных консульств России и Польши.



В настоящее время ожидают делегации Донецкой и Луганской областей в количестве 800 человек, сказали в оргкомитете. По его данным, на съезд `на это время` не прибыли представители Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Житомирской, Закарпатской, Хмельницкой, Черкасской областей и города Киева. (УНИАН: 3 декабря депутаты местных советов Киева решили не принимать участия в съезде советов в Харькове. Такое решение было принято в пятницу единогласно 452 депутатами местных Советов на собрании, которое состоялось в столице. Киевский городской председатель, председатель Ассоциации городов и общин Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО заявил: `Мы отреагировали на этот призыв очередного сепаратизма. Мы приняли решение не принимать участия, потому что у Киева – у города-героя – есть своя народногосударственическая позиция`.)



В то же время, под Оперным театром уже собрались около 15-20 тысяч представителей оппозиции, которые протестуют против проведения этого съезда.



Как сообщал УНИАН, 2 декабря в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации сообщили, что 4 декабря в Харькове планируется проведение второй части всеукраинского съезда депутатов и государственных служащих разных уровней, который состоялся 28 ноября в Северодонецке. На форум приглашены депутаты из всех областей и представители областных госадминистраций, народные депутаты Украины. Приглашение направлено также Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ. Некоторые области уже сообщили, что не прибудут в Харьков на этот съезд.



Как известно, 28 ноября в Северодонецке Луганской области состоялся съезд депутатов и государственных служащих разных уровней восточных, южных и некоторых других областей Украины при участии Виктора ЯНУКОВИЧА. На этом собрании раздавались призывы о нарушении суверенитета, территориальной целостности Украины, к ее расколу и образованию отдельных территориальных объединений, в частности, о создании на территории Украины юго-восточной автономии.



Генеральный прокурор Украины и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины



УНИАН