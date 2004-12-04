Грызлов считает, что решение Верховного Суда Украины вряд ли исправит всё и сразу

Киев. 4 декабря. Спикер Госдумы РФ Борис ГРЫЗЛОВ сомневается, что решение Верховного Суда Украины сразу исправит ситуацию в Украине, передает РИА `Новости`.



`Решение Верховного Суда Украины, принятое в пользу проигравшей стороны, вряд ли сможет исправить все и сразу, так как развитие событий зашло достаточно далеко`, - сказал спикер в беседе с журналистами 4 декабря.



`Выборы показали, что общество раскололось пополам`, - заявил Б.ГРЫЗЛОВ.



По его словам, президентские выборы на Украине активизировали слишком много внутренних проблем. `И сейчас мы имеем дело не с их решением, а с поиском путей выхода из сложившегося политического кризиса`, - сказал он в заключение.



Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2004 года Судебная палата в гражданских делах Верховного Суда Украины приняла решение о признании недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года №1264 `О результатах выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины`, которым ЦИК устанавливала объявление избранным Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными. Верховный Суд обязал ЦИК провести повторное голосование по выборам Президента Украины и направил в Верховную Раду Украины, Президенту Украины и Генеральной прокуратуре Украины постановление о нарушениях избирательного процесса, выявленных во время рассмотрения жалобы представителя Виктора ЮЩЕНКО.



УНИАН

