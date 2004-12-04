Многотысячная акция в Киеве продолжается, люди мирно идут в парламент

Десятки тысяч сторонников Виктора Ющенка продолжают сегодня в Киеве акцию на его поддержку. Центром акции остается Майдан Независимости, но сторонники Ющенко также находятся возде администрации президента, и возле Кабмина, Верховного Совета. Именно в парламенте сегодня в 12:00 должно начатся пленарное заседание по развязанию послевыборного кризиса.

К участникам митинга на Майдане Независимости обратился депутат, сортаник Ющенко - Николай Томенко: `Я прошу вас быть сегодня возле парламента, потому что там должны принять принципиальные решения`. По мнению Томенко еще не все депутаты осознали, что случилось в Украине после выборов. Миллионы людей по всей Украине не хотят больше жить так, как до выборов, они мирным путем требуют изменений, но часть парламентариев, в частности, коммунисты, этого не понимают, констатировал Томенко.



Громадське радіо



