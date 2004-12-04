В составе президиума харьковского съезда депутатов – 8 губернаторов и 2 мэра

В состав Президиума Всеукраинского съезда депутатов советов всех уровней вошли 24 делегата, сообщает харьковская медиа-група `Объектив`.

В частности, в президиум вошли губернаторы Донецкой, Николаевской, Одесской, Луганской, Киевской, Ровенской, Харьковской и Полтавской областей, а также мэры Севастополя и Донецка.



Медиа-група `Объектив`