Съезд советов в Харькове объявлен открытым. В нем принимают участие 1182 делегата из 17 регионов

Съезд рад в Харькове объявлен открытым. Как передает УНИАН, по данным оргкомитета, на съезде присутствует делегаты из 15 областей, а также из Севастополя и Киева.

3 декабря депутаты местных советов решили не принимать участия ы съезде советов в Харькове. Такое решение было принято вчера единогласно 452 депутатами местных рад на собрании, которое состоялось в столице. Киевский мер, глава Ассоциации городов и общин Украины Александр Омельченко заявил :`Мы отреагировали на этот призыв очередного сеператизма. Мы приняли решение не принимать участия, потому что в Киеве - городе-герое - есть своя позиция`.

Всего на съезде 1182 делегата, более 500 - из Донецкой и Луганской областей. (Оперный театр, где проходит съезд расчитан на 1500 мест).

Работу съезда освещают более 200 журналистов из 20 стран мира.

После Гимна Украины делегаты, стоя, скандировали `Янукович!`.

В то же время под Оперным театром уже собралось около 15-20 тысяч представителй оппозиции, которые протестуют против проведения этого съезда.



УНИАН



