Учасники съезда в Харькове опять бело-синие?

Несмотря на заверения председателя Харьковской облгосадминистрации Евгения Кушнарева о том, что на сегодняшнем Всеукраинском съезде депутатов советов всех уровней не будет вестись агитация за того или иного кандидата в Президенты, около трети присутствующих в зале сидят в бело-голубых шарфах.



Как сообщил корреспондент Медиа-группы `Объектив`, участники с бело-голубой символикой занимают около половины партера.



Когда президиум занял свои места, делегаты начали скандировать «Янукович!» В зале также развешено несколько бело-синих флагов с надписью «Янукович – наш выбор 2004». Участники держат плакат «Наш Президент – Виктор Янукович».



Медиа-группы `Объектив`