Суд приостановил решение Харьковской облрады о избрании Кушнарева ее главой

Киевский районный суд Харькова приостановил исполнение решения черезвычайной сессии Харьковского областного совета о избрании главой совета Евгения Кушнарева.

Об этом говорится в вердикте суда, информирует агентство `Українські новини`.

Решение облрады приостановили до рассмотрения судом жалобы, поданной Ярославом Ющенко, который просил суд признать решение сессии о избрании Кушнарева главой облсовета несоответствующим Конституции. `Это - еще одно подтверждение, что на территории Харьковской области в полном объеме работает Конституция`, - отреагировал Кушнарев. Ярослав Ющенко проживает в Харькове, является исполняющим обязанности начальника регионального штаба кандидата в президенты Виктора Ющенко и его племянником.

Кушнарев - губернатор Харьковской области. Раньше он заявлял, что совместит должности главы облсовета и губернатора до оглашения нового Президента Украины, после чего освободит один из этих постов.



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