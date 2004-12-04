В. Янукович уверен в победе при повторном голосовании

Виктор Янукович идет на повторное голосование второго тура президентских выборов с уверенностью в собственной победе, сообщают в пресс-службе Кабмина.

Премьер-министр Украины Виктор Янукович примет участие в повторном голосовании второго тура президентских выборов. Об этом глава Правительства заявил в заявлении, которое огласила пресс-секретарь Премьер-министра Анна Герман.

`Я уверен в том, что решение верховного Суда Украины было нарушением Конституции Украины и оно было принято под большим политическим давлением.

Безусловно, у меня нет другого пути, как идти на выборы и побеждать`, - говорится в заявлении.

В то же время, Анна Герман сообщила журналистам, что Виктор Янукович абсолютно уверен в собственной победе. `Виктор Федорович абсолютно уверен в собственной победе и во второй раз, поскольку сделал это уже в первый, ведь за ним стоят 15 миллионов избирателей, которые всеми своим действиями и на митингах, и в телеграммах и письмах подтверждают свой выюор`, - отметила пресс-секретарь Главы Правительства.



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