В составе президии харьковского съезда депутатов - 8 губернаторов и 2 мера

В состав президии Всеукраинского съезда депутатов советов всех уровней вошли 24 делегата, сообщает харьковская медиа-группа `Объектив`.

В том числе, в состав президии вошли губернаторы Донецкой, Николаевской, Одесской, Луганской, Киевской, Ровенской, Харьковской и Полтавской областей, а также мэры Севастополя и Донецка.



Медиа-группа `Объектив`



