В составе президии харьковского съезда депутатов - 8 губернаторов и 2 мера

13:04, 04 декабря 2004
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В состав президии Всеукраинского съезда депутатов советов всех уровней вошли 24 делегата, сообщает харьковская медиа-группа `Объектив`.
В том числе, в состав президии вошли губернаторы Донецкой, Николаевской, Одесской, Луганской, Киевской, Ровенской, Харьковской и Полтавской областей, а также мэры Севастополя и Донецка.

Медиа-группа `Объектив`

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