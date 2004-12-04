Черкасы: за отзыв некоторых депутатов городского совета уже собрано 4 тысячи подписей

В помещении Черкаского регионального штаба В. Ющенка продолжается сбор голосов об отзыве депутатов Верховного Совета Нестора Шуфрича и Бориса Райкова. На данный момент собрано 4 тысячи подписей `против` первого нардепа. Недоверие Р. Байкову выразили чуть меньше жителей Черкас - около 2,2 тысяч.

С начала недели там же собираются подписи и об отзыве с избирательных округов депутатов Черкаского городского совета. В `черный список` попали те депутаты, которые проигнорировали три внеочередные сессии горсовета 23, 24 и 28 ноября. Их 33 особы. В большинстве это депеутаты фракций партий `Регионы Украины` и СДПУ(о), а также депутатской группы `Солидарность`. На сегодняшний день под заявлении об отзыве этих депутатов подписались 4 тысячи граждан города Черкасы. Для того, чтобы досрочно лишить депутата горсовета его полномочий необходимо собрать 10% подписей его выборцев.



Обозреватель



