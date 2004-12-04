Верховный Совет планирует рассмотреть проекты законов о внесении изменений в Конституцию Украины и законопроект об изменениях в Закон о выборах Президента Украины

В повестке дня, розданной народным депутатам перед началом заседания Верховного Совета, внесено четыре пункта:

1. Проект Закона о внесении изменений в Конституцию украины №4180, докладывает Александр Мороз.



2. Проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (совершенствование системы местного самоуправления) №3207-1, докладывает народный депутат Анатолий Матвиенко.



3. Внесение изменений в Закон Украины о выборах Президанта Украины (уточнения нормы закона), докладывает народныый депутат Анатолий Матвиенко.



4. Проект Закона Украины об особенностях применения Закона Украины о выборах президента Украины при повторном голосовани в декабре 2004 года, докладывает народный депутат Анатолий Матвиенко.



МЦК



