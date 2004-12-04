Генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш уже в третий раз на этой неделе приезжает в Украину

По данным офоциального сайта ОБСЕ, Генеральный секретарь ОБСЕ Ян Кубиш сегодня вечером приедет в Украину. Это уже третий его визит в нашу страну на этой неделе.

Ян Кубиш приедет в Украину по поручению главы ОБСЕ Соломона Пасси с целью поиска путей выхода из политического кризиса.

Как сообщалось раньше, Кубиш - один из международных посредников в политических переговорах на высоком уровне вместе с президентом Польши Александром Квасневским, президентом Литвы Валдасом Адамкусом, спикером Госдумы России Борисом Грызловым и представителем ЕС Хавьером Соланой



Обозреватель



