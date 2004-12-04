На Всеукраинском съезде депутатов всех уровней, который проходит в Харькове, выступила депутат Винницкого областного совета Ольга Бабий. Она, в частности, отметила, что представляет депутатский корпус Винницкой области, который свой выбор остановил на Викторе Януковиче.



По ее словам, в области более 80% избирателей отдали голос за этого кандидата. `Сегодня началось натравливание, вражда между людьми`, - сказала он.



По словам О.Бабий, оппозиция прибегает к нагнетанию ситуации, а `мы выступаем за мирное решение`.

О.Бабий отметила, что в демократической стране должно применяться верховенство права, а не сила толпы.

Она также считает, что судьбу страны надо решать без вмешательства иностранных государств.

О.Бабий обратилась к органам власти, к политикам с призывом сделать все возможное для того, чтобы `дети вернулись в школы, рабочие – на предприятия, а политики сели за стол переговоров`.



ЛIГАБiзнесIнформ