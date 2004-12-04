Палаточный городок будет работать «до полной победы демократии в Украине»

Киев подтверждает своё звание столицы демократиии - заявляют организаторы палаточного городка. По их словам, 80 % помощи участникам акций протеста – от частных лиц и компаний Украины



4 декабря в УНИАН состоялась пресс-конференция координационного совета палаточного городка участников акции гражданского неповиновения. В ней приняли участие основные координаторы работы системы палаточных городков - Дмитрий Логинов, Андрей Трушковский, Максим Банников, Тарас Логинов, а также представитель штаба Виктора Ющенко Василий Куйбида.



Участники пресс-конференции рассказали об устройстве координационных служб и системе управления лагерем. В частности, они сообщили, что главной сложностью в организации работы была неготовность к такому количеству людей. В первые же дни акции протеста количество желающих присоединится к акции и помочь её участникам побило все прогнозы её организаторов. По этой причине в первые дни работы лагеря были сбои в распределении продуктов и тёплых вещей, принесённых киевлянами для поддержки участников. Сейчас лагерь управляется координационным советом, комендатурой в составе 20-ти человек, налажена работа медицинской и продовольственной служб, функционирует сайт акции и служба внутренней безопасности. При этом комендатуру самого демократического на свете городка его жители выбирают сами – демократическим путём.

Участники пресс-конференции высказали благодарность киевской городской администрации, всем предприятиям, компаниям и частным лицам, откликнувшимся на призывы организаторов и сделавшим свой вклад в победу демократии в Украине.



На вопрос, когда планируется завершение акции, Василий Куйбида ответил: «до полной победы демократии в Украине» и уточнил, что «люди, приехавшие сюда добровольно, останутся здесь до тех пор, пока будут считать это необходимым». По этой причине специальных мер по организации расформирования лагеря не планируется.



По приблизительным подсчётам организаторов, на данный момент в лагере находятся больше 10 тыс участников акции, среди которых – представители различных регионов Украины. На сегодня уже 4 пары протестантов выразили желание жениться, причём последняя пара – парень из Винницкой области и девушка из Донецкой.



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