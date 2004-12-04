Кушнарев призвал Ющенко и Януковича отказаться от претензий на президентство

Харьковский губернатор Евгений Кушнарев призвал Виктора Ющенка и Виктора Януковича отказаться от претензий на президентсткую власть. Такой призыв Кушнарев сделал на съезде советов, котрый проходит сегодня в Харькове. По мнению Кушнарева, Ющенко и Янукович являются сейчас `конфликтыми фигурами`, которые не принимаются противоположными сторонами. А `третий тур` может поставить страну на край пропасти. Харьковский губернатор призвал кандидатов в президенты договориться о главном - согласиться на нулевой вариант.

При этом Кушнарев утверждал, что Верховный суд принял `предвзятое и незаконное решение` о проведении третего тура выборов. Он назвал суд заангажированым, который вышел за пределы правого поля и вмешался в компетенцию ЦВК, Верховного Совета и Президента. `Мы должны дать оценку, и, чтобы последнее слово осталось за Верховным Советом и Конституционным Судом`, - сказал Кушнарев.

(Вчера Верховный Суд частично удовлетворил жалобу Ющенка и обязал ЦИК отменить решение о признаии победителем выборов Януковича, а также обязал провести переголосование 2-го тура 26 декабря).

Также, по словам Кушнарева, Президент должен определиться с правительством, которое может работать в том же составе. По мнению губернатора, Леонид Кучма должен взять на себя ответственность.



УНИАН



