Решение Верховного Суда вернуло ситуацию в Украине в русло закона и является обязательным для исполнения - министр юстиции

Решение Верховного Суда Украины об отмене результатов повторного голосования на выборах Президента Украины полностью вернуло ситуацию в стране в русло Закона `О выборах Президента Украины`. Об этом заявил министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ в интервью журналистам 4 декабря, сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста.



По его словам, с правовой точки зрения, ситуация в Украине вернулась на середину кампании, когда первый тур выборов уже пройден, его результаты не вызывают сомнений и должен быть проведен второй тур, сказал министр.



А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что решение Верховного Суда полностью соответствует нормам действующего законодательства. `Суд нисколько не вышел за рамки закона. И может вызвать лишь уважение точность судей в исследовании материалов, и принятии резолютивной части`, – отметил министр.



Министр юстиции подчеркнул, что решение Верховного Суда является обязательным к исполнению и `должно с уважением быть воспринято каждым гражданином Украины`.



`Решение Верховного Суда может обсуждаться, поскольку оно принималось в несовершенном правовом поле. Но лишь в теоретической плоскости, поскольку суд нигде не вышел за нормы действующего закона. Несовершенное законодательство – это не проблема суда, а проблема законодательная. Верховный Суд сделал все возможное, чтобы не оставить открытым алгоритм относительно кризисной ситуации с выборами Президента и указал, каким образом необходимо восстановить нарушенные права граждан`, – подчеркнул министр юстиции.



А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что Верховный Суд постановил провести повторное голосование в соответствии с нормами статьи 85 Закона Украины `О выборах Президента Украины`. Эта статья, в частности, определяет, что в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата на пост Президента Украины, которые в итоге голосования в день выборов получили наибольшее количество голосов. Если один из кандидатов, включенных в избирательный бюллетень для повторного голосования, не позже чем за десять дней до дня повторного голосования снял свою кандидатуру, Центральная избирательная комиссия безотлагательно принимает решение о включении в избирательный бюллетень кандидата, следующего по количеству полученных в день выборов голосов. Эта же статья Закона регулирует ситуацию, если один из кандидатов снимет свою кандидатуру менее чем за 10 дней до дня выборов. Тогда повторное голосование проводится по одной кандидатуре. При этом оставшийся кандидат должен набрать более половины голосов избирателей, которые приняли участие в голосовании. В противном случае выборы будут считаться не состоявшимися.



А.ЛАВРИНОВИЧ также сказал, что переголосование второго тура будет проходить в другой правовой и политической ситуации – с учетом изменений в Закон `О выборах Президента Украины`, которые может принять Верховная Рада. По мнению министра юстиции, выборы Президента Украины доказали необходимость таких изменений, в частности в части порядка составления списков избирателей, выдачи открепительных талонов и порядка голосования за пределами избирательных участков, способа формирования избирательных комиссий.



УНИАН