Киев. 4 декабря. Руководитель избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО Александр ЗИНЧЕНКО заявляет, что оппозиция настаивает на коренной смене правительства.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве. `Мы будем настаивать только на коренной смене правительства`, - сказал А.ЗИНЧЕНКО.



Он также отметил, что самой главной задачей правительства на данных момент оппозиция считает обеспечение социально-экономической стабильности в стране и обеспечение бюджетного процесса.



А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул, что правительство должно формироваться на коалиционной основе, но, прежде всего, по профессиональному признаку. `Коалиционность правительства не означает квотность, главное – профессионализм, а не партийный билет`, - сказал заместитель председателя Верховной Рады Украины.



Он высказал убеждение, что профессионалов в Украине очень много и сформировать новый состав правительства будет несложно.



Среди оперативных задач оппозиции А.ЗИНЧЕНКО назвал обеспечение нормальной работы государственных учреждений – Кабинета Министров Украины и Национального банка.



Он высказал убеждение в необходимости принятия отставки главы Нацбанка Сергея ТИГИПКО и назначении нового председателя, который имеет высокую профессионализм, репутацию в банковских кругах и не является сторонником ни одного из кандидатов.



По его мнению, такой персоной мог бы стать, например, экс-председатель НБУ Владимир СТЕЛЬМАХ.



Среди других задач А.ЗИНЧЕНКО назвал принятие и подписание Президентом Украины нового закона о выборах, назначение нового состава ЦИК и территориальных избирательных комиссий с представителями обоих кандидатов на паритетной основе, замена губернаторов, которые были причастны к фальсификациям и сепаратистским заявлениям, а также восстановление системы надзора над выполнением закона – нормальной системы работы Генеральной и других прокуратур Украины.



УНИАН



