Штаб Ющенко со вчерашнего вечера начал работать в предвыборном режиме - Зинченко

Руководитель избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО Александр ЗИНЧЕНКО заявляет, что со вчерашнего вечера штаб начал совмещать две функции – координацию движения сопротивления и работу в предвыборном режиме.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.



А.ЗИНЧЕНКО отметил, что необходимо завершить сопротивление действующей власти - особенно в тех регионах, где состоялись масштабные фальсификации. Кроме того, по его словам, штаб начал работать над определением лиц, которые будут принимать участие в работе территориальных и участковых комиссиях во время переголосования второго тура выборов.



Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2004 года Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины приняла решение о признании недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года №1264 `О результатах выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины`, которой ЦИК устанавливала объявление избранным Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными. Верховный Суд обязал ЦИК провести повторное голосование по выборам Президента Украины и направил в Верховную Раду Украины, Президента Украины и Генеральной прокуратуры Украины постановление о нарушениях избирательного процесса, выявленных во время рассмотрения жалобы представителя Виктора ЮЩЕНКО. Решение ВСУ окончательное и обжалованию не подлежит.



Согласно вердикту Верховного Суда Украины переголосование второго тура выборов Президента Украины пройдет 26 декабря. ЦИК сегодня приняла соответствующее постановление.



УНИАН



