Зинченко заявляет, что блокирование властных учреждений и акция на Майдане Незалежности продлится до подписания Кучмой отставки правительства и ЦИК

Руководитель избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО Александр ЗИНЧЕНКО заявляет, что блокирование правительственных учреждений и манифестация на Майдане Незалежности продлится до подписания Президентом Украины Леонидом КУЧМОЙ указов об отставке правительства и ЦИК.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.



`Мы не считаем, что процесс завершился, особенно это касается того факта, что Л.КУЧМА в Москве проигнорировал ранее достигнутые договоренности, а также не подписал отставку правительства`, - сказал А.ЗИНЧЕНКО. `Поэтому Президент должен слышать голос своих граждан, если теряет политическое ощущение, так чтобы не потерял хотя бы слух`, - добавил он.



А.ЗИНЧЕНКО подчеркнул, что власть в Украине и в том числе Президент, привыкли жить по собственным законам и сценариям. В то же время, он выразил убеждение, что за последние две недели сценарий властью был утрачен, а перестроиться на марше провластная команда не может.



`Чтобы перестраиваться, нужно иметь послушную команду, а команда перестала быть послушной`, - сказал руководитель штаба.



Он подчеркнул, что эти заявления, которые раздаются в последнее время, в частности, от губернатора Харьковской области Евгения КУШНАРЁВА, и которые постоянно противоречат друг другу, свидетельствуют об агонии и истерике власти.



А.ЗИНЧЕНКО также выразил убеждение, что к зданию правительства получит доступ только новый его состав, поскольку соответствующее решение было принято Верховной Радой Украины.



Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2004 года ВР Украины выразила недоверие правительству Виктора ЯНУКОВИЧА, но он заявил, что не признает этого решения парламента. 49 депутатов из провластных фракций обжаловали это решение ВР в Конституционном Суде.



УНИАН

