Съезд советов в Харькове предлагает Януковичу и Ющенко снять кандидатуры с повтороного голосования на выборах президента - заявление

Съезд советов в Харькове обратился к Виктору ЯНУКОВИЧУ и Виктору ЮЩЕНКО с предложением снять свои кандидатуры с повторного голосования на выборах Президента Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в заявлении, которое приняли делегаты съезда.



Этим заявлением делегаты также просят Президента Украины Леонида КУЧМУ обратиться в Конституционный Суд `признать решение Верховного Суда Украины о повторном голосовании политически заангажированным и таким, что вмешивается в компетенцию Центральной избирательной комиссии`. (УНИАН: 4 декабря министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что решение Верховного Суда Украины об отмене результатов повторного голосования на выборах Президента Украины полностью вернуло ситуацию в стране в русло Закона `О выборах Президента Украины`. А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что решение Верховного Суда полностью удовлетворяет нормам действующего законодательства. `Суд никоим образом не вышел за рамки закона. И может вызывать только уважение точность судей в исследовании материалов, и принятии резолютивной части`, – отметил министр. Министр юстиции отметил, что решение Верховного Суда является обязательным для выполнения и `должно с уважением быть воспринято каждым гражданином Украины`.)



Кроме того, в заявлении отмечается, что `общественно-политический кризис, который мы переживаем сейчас, только частично связан с ходом и результатами выборов Президента Украины. Значительно большей мерой он обусловлен несовершенством и непрозрачностью организации всей системы власти в Украине, слабостью общественно-политического контроля над ее деятельностью. Избирательная гонка, в ходе которой соревновались не программы, а личности, не достоинства кандидатов, а взаимные обвинения, только излишне обострили противостояние сил, поддерживающих претендентов на высший государственный пост, демонстрируя в то же время сплошной правовой нигилизм`.



Также в заявлении съезда советов отмечается, что `общество балансирует на грани масштабного гражданского конфликта, над бездной экономической катастрофы. Митинговые страсти превосходят здравый смысл, мешая поиску цивилизованного выхода из кризисного состояния. Если не остановиться сейчас, мы собственноручно отбросим Украину, по крайней мере, к середине 90-х годов, сведем на нет завоеванные в последнее время достижения в социально-экономической сфере`.



Депутаты `советов всех уровней` обратились `к противодействующим политическим силам с призывом отбросить властные амбиции, повернуться лицом к общим проблемам общества и совместными усилиями остановить кризис, обеспечить реформирование системы власти в Украине`.



По мнению авторов заявления, `для этого, в первую очередь, нужно:



Безусловное соблюдение всеми субъектами политического процесса Конституции и действующего законодательства Украины, категорическое исключение ими возможности применения силы.



Полное, без каких-либо исключений, выполнение договоренностей, которые были достигнуты 1 декабря за `круглым столом` при участии Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины, обоих претендентов на должность Президента Украины и авторитетных международных посредников.



Также, в заявлении отмечается, что Верховной Раде Украины `необходимо обеспечить безотлагательное осуществление конституционной политической реформы в Украине, которая в рамках парламентско-президентской формы правления обеспечит: предоставление большинству в Верховной Раде права формирования правительства; четкое определение прав и полномочий парламентской оппозиции; ограничение полномочий президента в осуществлении им функций исполнительной ветви власти; усиление возможности Президента обеспечивать соблюдение Конституции Украины на всей территории государства`.



Кроме того, делегаты съезда советов требуют `формирование правительства Украины провести на основании конституционной реформы при участии политических сил, представленных в Верховной Раде`.



Они `убеждены, что обновленная система организации государственной власти в Украине построенная на четко определенной ответственности всех ее ветвей, во взаимодействии с полномочным и эффективным местным самоуправлением, может стать основой для реализации национальной идеи единой соборной демократической Украины`.



В заявлении есть также предложение к Верховной Раде Украины `инициировать проведение в городе Киеве Всеукраинского съезда депутатов советов всех уровней с целью полного анализа причин возникновения политического кризиса в государстве, определения путей обновления всех сфер общественно-политической жизни в Украине`.



Справка УНИАН. По данным оргкомитета, на съезде советов в Харькове присутствовали делегаты из 15 областей, а также из Севастополя и Киева. (УНИАН: 3 декабря депутаты местных советов Киева решили не принимать участие в съезде советов в Харькове. Такое решение было принято единогласно 452 депутатами местных Советов на собрании, которое прошло в столице. Киевский городской председатель, председатель Ассоциации городов и общин Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО заявил: `Мы отреагировали на этот призыв очередного сепаратизма. Мы приняли решение не принимать участие, потому что в Киеве – в городе-герое – есть своя народногосударственническая позиция`.) Всего на съезде присутствовали 1182 делегата, свыше 500 – из Донецкой и Луганской областей. (Оперный театр, где проходит съезд, рассчитан на 1500 мест.) Работу съезда освещали свыше 200 журналистов из 20 стран мира. После Гимна Украины делегаты, стоя, скандировали `Янукович!`. В то же время, под Оперным театром собралось около 20 тысяч представителей оппозиции, которые протестовали против проведения этого съезда.



УНИАН



