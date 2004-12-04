Зинченко заявляет, что оппозиция не позволит уничтожить все документы, свидетельствующие о фальсификации выборов

Киев. 4 декабря. Руководитель избирательной кампании Виктора ЮЩЕНКО Александра ЗИНЧЕНКО заявляет, что оппозиция не позволит уничтожить все документы, которые свидетельствуют о фальсификации выборов.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.



`Какими бы ни были большими плиты и камины в ваших домах, административному чиновничеству не удастся уничтожить все документы, которые свидетельствуют о фальсификации`, - сказал он, добавив: `Мы об этом позаботимся`.



А.ЗИНЧЕНКО выразил убеждение в необходимости провести расследование и выявить заказчиков фальсификаций, прежде всего, в тех областях, где они носили самый массовый характер – Донецкой, Луганской, Николаевской, Закарпатской, Сумской и Кировоградской.



Вместе с тем, он считает, что при повторном голосовании таких фальсификаций удастся не допустить даже в случае сохранения действующего закона о выборах Президента. `Я не думаю, что многие служащие, которые услышали свои фамилии или названия округов (во время слушания дела в Верховном Суде – УНИАН), захотят еще заниматься приписками`, - сказал А.ЗИНЧЕНКО.



Он выразил убеждение, что царящее в обществе настроение и страх понести ответственности за фальсификации - повлияют на действия членов избирательных комиссий.



УНИАН