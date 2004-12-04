Призывам к сеператизму нужно немедленно положить конец, а инициаторов привлечь к уголовной ответственности - Кинах

Намерениям сепаратистов нужно немедленно положить конец, считает член Комитета национального спасения Анатолий КИНАХ.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА, так он прокомментировал сегодняшний съезд советов в Харькове.



`Терпение народа не безгранично. Он скажет решительное `нет` попыткам втянуть себя в сети противостояния, не воспримет призывов к отделению восточных регионов, не согласится на нарушение территориальной целостности Украины. Сепаратизм не пройдет`, - считает А.КИНАХ.



Председатель Харьковской областной госадминистрации Евгений КУШНАРЁВ `должен быть освобожден от должности, как и другие руководители областей, которые пытались через призывы к отделению или автономии отдельных территорий отвлечь внимание народа от проблемы приведения к власти легитимного президента страны. Все инициаторы `самостоятельности` должны быть привлечены и к уголовной ответственности`, убежден он.



А.КИНАХ призвал Президента Украины Леонида КУЧМУ, который по своим должностным обязанностям является гарантом Конституции, действовать по отношению к ним четко и целеустремленно, в соответствии с законодательством Украины и принципом беспрекословного верховенства права.



УНИАН