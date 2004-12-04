В Харькове завершился Всеукраинский съезд депутатов всех уровней.

С заключительным словом на съезде выступил глава Харьковского облсовета Евгений Кушнарев. Он поблагодарил всех депутатов за участие и отметил, что он, как и другие представители местного самоуправления, на протяжении избирательной кампании и во время самих выборов старался быть услышанным `радикалами с той стороны`, но `нас не слышали`. В итоге, по его словам, `нас услышали, но понять так и не хотят`.



Е.Кушнарев заявил, что в свое время голосовал за независимость Украины и за единый язык, но сегодня он `в последний раз обращается к радикалам и отмечает, что все больше людей не хотят слышать украинский язык в знак протеста`.



`Мы этого хотим? Опомнитесь! Услышьте нас! Нас здесь объединила тревога за судьбу украинского народа`, - призвал он. Съезд принял два документа – обращение и резолюцию по аспектам новой региональной политики, в которой инициируется проведение Всеукраинского съезда после выборов Президента, а также высказывается инициатива проведения референдума-опроса по поводу изменения административно-территориального устройства Украины.



Что касается обращения, то в нем говорится, что проведение повторного второго тура выборов Президента Украины не будет легитимным. Съезд намерен поддержать заявление В.Януковича, в котором тот предлагает В.Ющенко снять кандидатуры ради сохранения мира и спокойствия в государстве. В целом на выступления на съезде записались 37 человек, но выступили меньше половины. Их выступления были посвящены необходимости проведения новых выборов Президента Украины, проведению политической реформы и предоставлению расширенных полномочий органам управления в регионах как органам народовластия. Также многократно звучали осуждения действий оппозиции.





ЛIГАБiзнесIнформ

