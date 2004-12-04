СБУ возбудила криминальное дело по факту вмешательства в электронную систему `Выборы Президента Украины`

Служба безопасности Украины возбудила криминальное дело по факту вмешательства в электронную систему `Выборы Президента Украины` и уничтожения иформации на серверах этой системы.

Об этом `Украинским Новинам` сказал депутат Верховного Совета от блока Юлии Тимошенко Григорий Омельченко.

Омельченко продемонтрировал ответ СБУ на его депутатский запрос по факту вмешательства в электронную систему `Выборы Президента Украины`.

Ответ СБУ о возбуждении криминального дела была датирована 3 декабря и подписана заместителем главы СБУ Игорем Дрыжчаным.

Как сообщило агентство, представители лидера блока партий `Наша Украина` Виктора Ющенко подали Верховному Суду заявление руководителя фирмы-разработчика информационной системы ЦИК `Выборы` `Прокон` Галины Мандрасовой о том, что во время подведения итогов голосования в 1-м и 2-м туре выборов Президента, данные, которые поступали в систему, внешне контролировались.



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