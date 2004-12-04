СБУ возбудила уголовное дело по факту незаконного вмешательства в компьютерную сеть ЦИК

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту незаконного вмешательства в электронную компьютерную сеть Центральной избирательной комиссии Украины.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, уголовное дело возбуждено по ст. 361 Уголовного кодекса Украины (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей).



Следствие продолжается.



Как сообщал УНИАН, 2 декабря представители Виктора ЮЩЕНКО предоставили Верховному Суду Украины заявление руководителя фирмы - разработчика информационной системы Центральной избирательной комиссии `Выборы` `Прокон` Галины МАНДРОСОВОЙ о том, что во время подведения итогов голосования в первом и втором турах выборов данные, поступавшие в систему, контролировались извне.



УНИАН



