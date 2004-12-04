УРП `Собор` требует от МИД Украины объявить вице-спикера российской Госдумы персоной нон грата

Вице-спикер Государственной думы Российской Федерации Владимир Пехтин публично охарактеризовал решение Верховного Суда Украины об отмене результатов второго тура выборов Президента Украины и проведении переголосования `неконституционным`.



УРП `Собор` заявляет: `такой демарш одного из высших должностных лиц России является грубым нарушением норм межгосударственных отношений и международного права. Заявление российского вице-спикера является выразительным рецидивом имперского мышления, при котором Москва присвоила себе право решать: какие решения украинских судов отвечают украинской Конституции, а какие – нет`. Об этом говорится в заявлении УРП `Собор`, текстом которого располагает ЛІГАБізнесІнформ.



Исходя из `возмутительного и провокативного характера заявления Владимира Пехтина, направленного на дальнейшее обострение внутриполитической ситуации в нашем государстве, УРП `Собор` требует от МИД Украины объявить вице-спикера Государственной думы Российской Федерации персоной нон грата на территории Украины с дальнейшим запретом ему въезда на территорию нашего государства`, - говорится в заявлении.





ЛIГАБiзнесIнформ

