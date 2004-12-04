ОКОЛО 10 ТЫСЯЧ СТОРОННИКОВ ЮЩЕНКО ПИКЕТИРУЮТ ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ

Киев. 4 декабря. Около 10 тысяч сторонников Виктора ЮЩЕНКО проводят митинг возле здания Верховной Рады Украины.



Люди скандируют: `Ющенко!, Ющенко!` и `Кучму геть!`, сообщает `Украинская правда`.



Они держат флаги с символикой В.ЮЩЕНКО, национальные флаги Украины и флаги `Нашей Украины`.



Раньше народный депутат Украины Николай ТОМЕНКО, выступая на митинге на Майдане Незалежности в Киеве перед сторонниками В.ЮЩЕНКО, призвал их формировать колонны и идти в Верховной Раде для ее пикетирования.



`Нам сейчас важно не столько быть на Майдане, как пойти под Верховную Раду и помочь депутатам принять ряд принципиальных законов`, - сказал он.



Н.ТОМЕНКО также призвал сторонников В.ЮЩЕНКО у дома Совета формировать `живые коридоры` и пропускать в Раду депутатов.



`Я прошу вас толерантно и вежливо объяснять депутатам позицию народа, чтобы они смогли принять правильное решение`, - сказал Н.ТОМЕНКО.



Сегодня также 20 тыс. сторонников В.ЮЩЕНКО собрались на Майдане Незалежности в Киеве на митинг в его поддержку.



Как сообщал УНИАН, заседание ВР Украины, которое должно было начаться в 12.00, до сих пор не началось. Депутаты планировали принять сегодня внесение изменений в Конституцию и изменения в закон о выборах Президента Украины.



УНИАН



