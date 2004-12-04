Конституционная реформа может не пройти - Онищук

Народный депутат Николай Онищук (фракция НДП-ПППУ) заявил, что маловероятно, что сегодня произойдет голосование за политическую реформу. Самую активную дискуссию со стороны команды Ющенко, вызывает положение о внесении изменений в Конституцию №4180 о назанчении глав областных администраций Верховным Советом, настаивает на том, чтобы этот пункт был введен в действие после принятия реформы местного самоуправления по законопроекту №`3207. По словам Онищука, маловероятно, что сегодня это произойдет. Он считает, назанчение глав областных организаций останется за президентом.



МЦК



