Решение ВСУ убедит зарубежных партнёров, что в Украине и другие права, в частности, права владельца и инвестора, будут защищены законом - Кинах

Киев. 4 декабря. Координатор Всеукраинского забастовочного комитета Анатолий КИНАХ приветствует решение Верховного Суда Украины признать недействительными результаты голосования 21 ноября и провести переголосование второго тура выборов главы государства. Об этом он заявил сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе А.КИНАХА.



По его мнению, решение Верховного Суда `открыло пути выхода Украины из политического кризиса и легитимному приведению к власти народного президента`.



Принятое вчера решение является беспрекословным доказательством того, что в Украине есть верховенство закона, отметил А.КИНАХ. Для международного сообщества, зарубежных партнеров это будет громким сигналом того, что в Украине и другие права, в том числе, права владельца и инвестора, будут надежно защищены законом, что в стране будет властвовать прозрачная и честная конкуренция, что Украина может быть честным торгово-экономическим партнером.



Вчерашнее решение Верховного Суда убедило миллионы украинцев в том, что на высших государственных должностях в Украине есть порядочные и ответственные люди, которые, несмотря на все, соблюдают нормы закона и готовы отстаивать интересы украинского народа, отметил А.КИНАХ.



`Миллионы украинцев вчера получили веру в то, что проблемы в стране можно решать законным путем`, - отметил А.КИНАХ.



Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2004 года Судебная палата по гражданским делам Верховного Суда Украины приняла решение о признании недействительными результаты второго тура президентских выборов 21 ноября. Суд отменил постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года №1264 `О результатах выборов Президента Украины 21 ноября 2004 года и избрании Президента Украины`, которой ЦИК устанавливала объявление избранным Президентом Виктора ЯНУКОВИЧА. Суд также признал действия ЦИК по установлению результатов повторного голосования неправомерными. Верховный Суд обязал ЦИК провести повторное голосование по выборам Президента Украины и направил в Верховную Раду Украины, Президента Украины и Генеральной прокуратуры Украины постановление о нарушениях избирательного процесса, выявленных во время рассмотрения жалобы представителя Виктора ЮЩЕНКО. Решение ВСУ окончательное и обжалованию не подлежит.



Согласно вердикту Верховного Суда Украины переголосувание второго тура выборов Президента Украины пройдет 26 декабря. ЦИК сегодня приняла соответствующее постановление.



УНИАН