Съезд советов в Харькове просит Литвина созвать всеукраинский съезд депутатов всех советов - резолюция

Киев. 4 декабря. Съезд советов в Харькове обратился к Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой созвать Всеукраинский съезд депутатов всех советов при участии депутатов Верховной Рады Украины.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в `Резолюции Всеукраинского съезда депутатов всех уровней относительно аспектов новой региональной политики`, которую приняли делегаты съезда.



Также съезд советов предлагает `в течение года разработать и провести административно-территориальную реформу, положив в ее основу принцип финансово-экономической самодостаточности территорий`.



В резолюции отмечается, что `важным фактором обеспечения реального народовластия в Украине должно стать местное и региональное самоуправление. Совершенствование его организации предусматривает осуществление конституционных изменений по соотношению полномочий государства и местных органов власти на уровне областей, районов, городов, сел и поселков, что обеспечит гармоничное развитие территорий, избавит их от депрессивности и дотационности – именно тех явлений, которые всегда вызывают политические противостояния`.



С этой целью съезд предлагает:



`В течение года разработать и провести административно-территориальную реформу, положив в ее основу принцип финансово-экономической самодостаточности территорий.



Ввести в Украине принципы и стандарты европейского сообщества по региональному управлению через децентрализацию власти, создание исполнительных органов районных и областных советов, переход на избрание руководителей региональной власти всем населением территории, оставив за государственными администрациями контрольно-наблюдательные функции.



Четко разграничить компетенцию и источники доходов общин населенных пунктов, районов и областей, последовательно децентрализовать налоговую систему с закреплением за каждым уровнем местного самоуправления собственных видов налогов.



Ввести принцип субсидиарности, согласно которому максимальное количество услуг предоставляется жителям там, где они проживают, а в полномочия органов власти высшего уровня передается обеспечение лишь тех услуг, которые не могут быть предоставлены в общине.



Обеспечить двойное подчинение территориальных органов министерств и ведомств: министерства чрезвычайных ситуаций, министерства внутренних дел, государственной налоговой администрации и др.`.



Кроме того, делегаты съезда предлагают `внести изменения в закон о референдуме, которые расширяют права территориальных общин по решению вопросов экономической, общественно-политической и социокультурной жизни, языковой политики.



Осуществлять делегирование органам местного самоуправления отдельных государственных функций и полномочий (а также делегирование органами местного самоуправления отдельных собственных функций другим уровням власти) лишь на договорной основе, вместе с выделением ресурсов (в том числе финансовых), необходимых для обеспечения выполнения этих функций и полномочий.



Создавать систему партнерских отношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления и общенациональными объединениями, которые представляют местные интересы.



Широко привлекать население в лице непредпринимательских организаций, местных бизнес-ассоциаций, отдельных квалифицированных граждан к участию в решении местных и региональных вопросов`.



Как отмечается в резолюции, `специальным законом Украины `Об основах взаимоотношений органов государственной власти, ассоциированных представителей местного самоуправления и непредпринимательских организаций` предоставить органам местного самоуправления статус `партнеров государственной власти` при формировании государственной политики`.



Кроме того, делегаты съезда советов выступили за снятие депутатской неприкосновенности.



Съезд также обратился к Председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ с просьбой `взять под личный контроль разработку и принятие Государственной программы новой региональной политики`.



Справка УНИАН. По данным оргкомитета, на съезде советов в Харькове присутствуют делегаты из 15 областей, а также из Севастополя и Киева. (УНИАН: 3 декабря депутаты местных советов Киева решили не принимать участия в съезде советов в Харькове. Такое решение было принято вчера единогласно 452 депутатами местных Советов на состоявшемся в столице собрании. Киевский городской председатель, председатель Ассоциации городов и общин Украины Александр ОМЕЛЬЧЕНКО заявил: `Мы отреагировали на этот призыв очередного сепаратизма. Мы приняли решение не принимать участия, потому что у Киева – у города-героя – есть своя народногосударственническая позиция`.) Всего на съезде 1182 делегата, свыше 500 – из Донецкой и Луганской областей. (Оперный театр, где проходит съезд, рассчитан на 1500 мест.) Работу съезда освещают свыше 200 журналистов из 20 стран мира. После Гимна Украины делегаты, стоя, скандировали `Янукович!`. В то же время, под Оперным театром собрались около 20 тысяч представителей оппозиции, которые протестуют против проведения этого съезда.



УНИАН



