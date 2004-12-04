`Наша Украина нарушает договоренности, и социалисты могут не поддержать изменении к закону о выборах Президента - Мороз

15:24, 04 декабря 2004
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Если `Наша Украина` не проголосует за закон о внесении изменений в Конституцию, то социалисты не поддержат внесения изменений к закону про выборы президента - заявил лидер социалистов Александр Мороз. В таком случае переголосование произойдет по старому закону со всеми его недостатками. Мороз обвинил `Нашу Украину` в нежелании голосовать за конституционную реформу и нарушении договоренностей, которые были подписаны.

МЦК

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