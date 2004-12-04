Согласительный совет практически договорился, что изменения в Конституцию, в случае их принятия, будут введены в действие с 1 сентября 2005

15:26, 04 декабря 2004
Последние события
0

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter