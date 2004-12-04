Андресюк вышел из фракции СДПУ (О), а Гадяцкий и Косьяненко - из фракции `Трудовая Украина`

15:28, 04 декабря 2004
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