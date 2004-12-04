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ПРЕСС ЦЕНТР - проведение пресс-конференций
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Андресюк вышел из фракции СДПУ (О), а Гадяцкий и Косьяненко - из фракции `Трудовая Украина`
15:28, 04 декабря 2004
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Пресс-центр
14:29
В Агентстве моделирования ситуаций прогнозируют большое количество кандидатов на пост президента Украины весной 2019 года
29 марта, четверг
14:30
Активисты призывают городские власти присоединяться к инициативе «Данные городов» для упрощения доступа жителей к публичной информации (фото, видео)
28 марта, среда
15:54
Бюджет Киева может недополучить 90 млн грн из-за нарушений антимонопольного законодательства при проведении конкурса по благоустройству остановок транспорта - представители бизнеса (фото, видео)
14:26
Националистические силы завтра будут пикетировать Николаевскую ОГА с требованием на время следствия отстранить губернатора Савченко от исполнения обязанностей
27 марта, вторник
16:23
ВР должна принять программу по борьбе с туберкулезом, потому что ежегодно этой болезнью заражаются около 30 тыс. украинцев - эксперты
16:21
Большинство украинских мигрантов ездят на работу в Польшу на 1-3 месяца – опрос (видео)
26 марта, понедельник
15:46
Необходимо консолидировать усилия общественности для поддержки парламентом решений по скорейшему достижению мира в Украине - активисты (видео)
15:17
Руководство Братского маслопрессового завода просит власти восстановить их право контроля над предприятием (видео)
23 марта, пятница
19:45
Перевозчики требуют от Кабмина отменить принятые изменения порядка проведения конкурса на осуществление регулярных автобусных перевозок (видео)
19:41
Семья правозащитницы Ноздровской призывает прокуратуру изменить обвинительный акт Россошанскому
22 марта, четверг
16:50
Потери аграриев от недостаточного внесения удобрений составят от 40 до 60 млрд грн в год - эксперты (видео)
16:14
Украине необходимо улучшить законодательство о защите прав потребителей в сфере электронной коммерции
21 марта, среда
16:20
Столичное «Певческое поле» планируют сделать уникальной площадкой для развлечений и отдыха
16:19
Зоозащитники призывают парламентариев принять «антиживодерский» закон
20 марта, вторник
14:25
В Украине создана любительская Федерация смешанных боевых искусств (фото, видео)
19 марта, понедельник
15:45
В Киеве 21 марта состоится презентация современного мультикомпонентного анализатора аллергенов (видео)
16 марта, пятница
17:16
60% украинцев считают, что государству нужны кардинальные изменения - опрос (фото)
15 марта, четверг
15:46
Убытки аграриев после отмены возмещения НДС при экспорте масличных составят 10-12 млрд грн ежегодно - эксперты и депутаты (видео)
14 марта, среда
18:22
16-17 марта в Киеве пройдет международный конгресс, посвященный современным методам омоложения лица
16:00
В Украине возрождают легендарную музыкальную премию «Золотая Жар-птица» (фото, відео)
13 марта, вторник
16:22
«Эпицентр К» планирует инвестировать 2 млрд грн в аграрный бизнес в этом году (фото, видео)
15:46
15 марта в Киеве стартует международный турнир по художественной гимнастике "Кубок Дерюгиной-2018"
12 марта, понедельник
15:20
Сотни украинских компаний столкнулись с вымогательством со стороны мошеннических «благотворительных» организаций (видео)
07 марта, среда
13:35
MELOVIN рассказал, как готовится к «Евровидению-2018» и чего ожидает от своего выступления (фото, видео)
06 марта, вторник
18:35
Начальник «Укрспортобеспечения» заявляет о давлении на учреждение и просит президента и премьера вмешаться в ситуацию (видео)
15:29
В Украине в этом году проведут первый Всеукраинский театральный фестиваль-премию «ГРА»
05 марта, понедельник
15:40
В Украине стартует благотворительная программа по созданию реабилитационных центров по адаптации и развитию детей-сирот и с особыми потребностями (видео, фото)
14:32
За год до выборов президента Украины, в марте, могут начать формироваться определенные политические альянсы - эксперт
13:50
Из-за решения Стокгольмского арбитража между "Нафтогазом" и "Газпромом" фактически началась газовая война - эксперт
02 марта, пятница
16:25
Экологи и общественные активисты призывают киевскую власть не допустить уничтожения Совских прудов, которые планируют застроить (видео)
15:27
Сегодня, 2 марта, состоится премьера волонтерского полнометражного неполиткорректного фильма про бойца добровольческого батальона "Посттравматическая рапсодия"
01 марта, четверг
14:44
В Киеве презентовали новый выпуск журнала «Украина-Китай» с освещением главных событий XIX съезда Коммунистической партии Китая (видео)
28 февраля, среда
16:13
Офис эффективного регулирования запустил онлайн-платформу анализа цен в Украине
15:49
Механизм распределения дотаций аграриям создает привилегии лишь для отдельных участников рынка - эксперты
27 февраля, вторник
16:32
28 февраля под стенами КГГА состоится акция по защите Андреевского вернисажа (видео)
14:50
При поддержке ЕС в Украине начал реализовываться проект по обеспечению прав детей, которые нуждаются в паллиативной помощи (фото, видео)
22 февраля, четверг
18:11
Украинская антикоррупционная ассоциация заявляет об искусственном раскачивании валютного рынка
17:36
Украине для развития внутреннего туризма необходима госпрограмма поддержки отрасли с финансовыми и налоговыми стимулами - эксперты (фото, видео)
15:45
24 февраля в Киеве состоится форум прогрессивных людей «Украина может быть другой» (фото, видео)
21 февраля, среда
22:33
Аграрии просят правительство отменить ограничения на ввоз из России сырья для минеральных удобрений (видео)
20 февраля, вторник
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Депутат Куприй берет под личный контроль ситуацию с «загадочной смертью» партнера ROSHEN и собственностью наследников бизнеса (видео)
16 февраля, пятница
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Группа The Voguns представила в Киеве клип «Последний бастион» о событиях Революции Достоинства и «Львовской сотне» (фото, видео)
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Премия «Телетриумф» состоится весной этого года
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