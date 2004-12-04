Мэр Одессы создал `Антикризисный комитет`

`Вчера вечером я создал и сегодня утром провел заседание так называемого `Антикризисного комитета`. Принятие этого решения вызвано тем, что политический хаос приносит тяжелый и большой вред нашей экономике. А с другой стороны, нас пугают, и меня в частности, что бюджет Украины будет рассмотрен в сторону ухудшения по отношению к Одессе`.



Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление объявил час назад на 5-тысячном митинге на Куликовом поле `в поддержку Конституции и демократии` мэр Одессы Руслан БОДЕЛАН. `Я хочу заявить, - подчеркнул председатель городской организации Партии регионов, - что никакие запугивания, никакие призывы меня не остановят: я все делал и буду делать, чтобы одесситы жили в нормальных условиях, имели возможность нормально учиться и работать на всех участках. Я также хочу заявить некоторым людишкам, которые требуют от прокуратуры, чтобы мне запретили выезд за границу, что я не собираюсь выезжать из Одессы`.



Не упомянув, что 26 ноября руководство горсовета уже создало городской Комитет по защите Конституции и демократии, Р.БОДЕЛАН добавил: `Вопрос стоит о попрании Конституции, прав и свобод наших граждан. Вы видите, как испугались Северодонецка, где собирались депутаты всех уровней, которые даже не приняли решение о каком-то отделении или еще какой-то федерации, а просто заявили о праве на свой голос, как это возбудило наших оппонентов, как начали они рьяно составлять списки и включать в них всех и вся с перспективой привлечения к уголовной ответственности`.



Выступившие с импровизированной трибуны активисты Партии регионов и Компартии Украины, в частности, заместитель начальника Одесской областной налоговой администрации Василий ВАСИЛЬКОВСКИЙ, бывший генерал ГРУ в отставке Игорь ТАУШАНОВ, подвергли критике Верховный Суд Украины за принятое 3 декабря якобы `неправомерное решение`. `Я не знаю, - заявил прибывший в Одессу из Крыма Андрей ЗВОНАРЖ, - будет ли выполняться решение Верховного Суда, потому что знаю, что оно незаконное`.



Об этом же заявляли, называя `оранжевой фашистской чумой` оппонентов из Коалиции `Сила народа`, начальник Одесского облуправления по делам семьи и молодежи Людмила АКИМОВА, председатель православной организации `Единое Отечество` Валерий КАУРОВ, депутат горсовета Александр КРАВЕЦ и другие, выступающие `от имени врачей города`, `от имени ветеранов города` и `от имени студентов города`.



Ведущий полуторачасового митинга, организованного Партией регионов, несколько раз просил людей не расходиться `с учетом того, что после его завершения, на площади будет разыграна лотерея. Выигравшие получат призы – доставленные сюда три `Таврии`.



Муниципальная телекомпания `РИАК` вела прямую трансляцию из Куликового поля, однако комментаторы ни словом не обмолвились о проводимой неподалеку, на той же площади, параллельной акции сторонников В.ЮЩЕНКО. Телезрители стали невольными свидетелями нескольких попыток одной из одесситок высказать и свое мнение по итогам выборов, что предоставлялось сделать жителям Одессы - приверженцам В.ЯНУКОВИЧА, однако помощники телеведущей всячески ее отталкивали от микрофона, отказывая в праве изложить собственную гражданскую позицию.



УНИАН



