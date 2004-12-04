В Кировограде Комитет национального спасения инициирует выражение недоверия городскому голове и руководителю области

Совет политических партий БЮТ, `Наша Украина`, Социалистической партии в Кировограде выразили сегодня недоверие руководителю области Николаю Компанийцу. Об этом сообщает пресс-служба центрального избирательного штаба В.Ющенко.



За грубые нарушения избирательного законодательства Комитет национального спасения в Кировограде принял решение инициировать выражение недоверия городскому голове Николаю Чигрину и его заместителю Вадиму Волканову.



Как отмечает председатель Кировоградского комитета национального спасения Валерий Кальченко, Комитет будет настаивать на привлечении к уголовной ответственности `первых лиц территориальной избирательной комиссии, которые совершили преступление` – нарушили избирательное законодательство.



Тем временем в Кировограде вторую неделю подряд не стихают акции неповиновения в поддержку демократии и Виктора Ющенко. В ближайшее время планируется созвать внеочередную сессию облсовета, на которой рассмотреть позицию руководства области относительно съезда депутатов всех уровней в Северодонецке.





ЛIГАБiзнесIнформ

