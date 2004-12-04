Делегаты съезда в Харькове предложили провести референдум о признании русского языка вторым государственным и обеспечить выполнение референдума 2000-го года
15:38, 04 декабря 2004Последние события
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Участники проходящего сегодня в Харькове Всеукраинского съезда депутатов советов всех уровней в принятой сегодня резолюции предложили провести референдум о признании русского языка вторым государственным и обратиться к Верховной Раде с просьбой обеспечить выполнение референдума 2000-го года об отмене депутатской неприкосновенности за совершение уголовных преступлений
Также в принятых поправках к проекту резолюции делегаты съезда предложили провести еще один подобный съезд. Всего в обсуждении резолюции приняли участие 13 делегатов.
Медиа-група `Объектив`
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