Литвин заявляет, что сегодня все предварительные договорённости были разрушены, поэтому нет предмета для проведения заседания ВР

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что сегодня все предварительные договоренности были разрушены, поэтому нет предмета для проведения заседания парламента.



Как передает корреспондент УНИАН, он предложил депутатам обменяться мнениями.



Как сообщал УНИАН, заседание ВР Украины, которое должно было начаться в 12.00, началось после 15.00. Депутаты планировали принять сегодня изменения в Конституцию и изменения в закон о выборах Президента Украины.



УНИАН