В.Литвин обвинил БЮТ и `Нашу Украину` в неисполнении своих обязательств

Спикер парламента Владимир Литвин обвинил фракции `Наша Украина` и БЮТ в неисполнении своих обязательств. В частности, по его словам, фракции до сих пор не подали своих предложений относительно состава новой Центральной избирательной комиссии. Об этом передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.



При этом, комментируя обвинения Ивана Плюща в том, что Президент не выполнил своих обязательств, спикер сказал, что, в первую очередь, Верховная Рада должна выполнить свои обязательства, а потом уже – Президент.



`Ваших предложений относительно нового состава ЦИК я не получил. Надо свои решения сначала выполнять, а потом требовать их выполнения от других`, - отметил В.Литвин.





ЛIГАБiзнесIнформ

