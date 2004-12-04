В.Литвин обвинил БЮТ и `Нашу Украину` в неисполнении своих обязательств
15:50, 04 декабря 2004Последние события
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Спикер парламента Владимир Литвин обвинил фракции `Наша Украина` и БЮТ в неисполнении своих обязательств. В частности, по его словам, фракции до сих пор не подали своих предложений относительно состава новой Центральной избирательной комиссии. Об этом передает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.
При этом, комментируя обвинения Ивана Плюща в том, что Президент не выполнил своих обязательств, спикер сказал, что, в первую очередь, Верховная Рада должна выполнить свои обязательства, а потом уже – Президент.
`Ваших предложений относительно нового состава ЦИК я не получил. Надо свои решения сначала выполнять, а потом требовать их выполнения от других`, - отметил В.Литвин.
ЛIГАБiзнесIнформ
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