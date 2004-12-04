И.Плющ: фракция `Наша Украина` выполнит свои обязательства лишь при условии, что Президент начнет выполнять взятые на себя обязательства

Депутат И.Плющ, выступая с трибуна Верховной Рады, отметил, что Президент Л.Кучма не выполняет взятые на себя обязательства. Об этом сообщает корреспондент ЛІГАБізнесІнформ.



В частности, по словам И.Плюща, Президент до сих пор не принял решение относительно отставки Правительства В.Януковича и ничего не сделал относительно решения Верховного Суда Украины.



При этом И.Плющ отметил, что фракция `Наша Украина` выполнит свои обязательства лишь при условии, что Президент со своей стороны примет все выше перечисленные условия. При этом от лица В.Ющенко он отметил, что политреформа будет проведена, но такая, которую `поддержит народ`.



ЛІГАБізнесІнформ



